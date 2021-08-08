Более 20 тыс. жителей японской префектуры попросили эвакуироваться из-за тайфуна

По крайней мере 25 тыс. жителей соседней с Токио префектуры Тиба получили в воскресенье рекомендацию об эвакуации из-за мощных дождей, вызванных тайфуном "Миринэ", который в настоящее время движется по Тихому океану вдоль основного японского острова Хонсю. Об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что рекомендацию об эвакуации к настоящему времени получили более 10 тыс. жилых домов в нескольких городах и поселках Тибы. Из-за тайфуна в регионе ожидается выпадение до 50 мм осадков. В настоящее время тайфун движется по Тихому океану рядом с восточным побережьем Японии, где расположен столичный регион страны. В Токио с раннего утра идет дождь, наблюдаются порывы сильного ветра. Ожидается, что к вечеру "Миринэ" уйдет на северо-восток вглубь в Тихий океан.

Ранее организаторы Олимпийских игр сообщали журналистам, что тайфун не должен повлиять на график проведения соревнований в последний день Игр и на саму церемонию закрытия Олимпиады, которая состоится в воскресенье.

Тайфун "Миринэ" получил свое название от корейского слова, означающего "Млечный путь".

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В заключительный день соревнований, помимо церемонии закрытия, будут разыграны 13 комплектов наград.