При стрельбе в Канаде погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в городе Торонто в Канаде. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его сведениям, полицейские получили сообщения о стрельбе около 06:00 (примерно 14:00 GMT+4). Жертвами стрельбы стали мужчины в возрасте от 28 до 43 лет.
По мнению полиции, между ними завязалась ссора, что привело к перестрелке. В результате два человека погибли на месте, двое получили ранения и были доставлены в больницу.
Правоохранительные органы продолжают расследование.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО)
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Олимпийская сборная Азербайджана завершила выступление на "Токио-2020" с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями