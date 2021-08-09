При стрельбе в Канаде погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в городе Торонто в Канаде. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, полицейские получили сообщения о стрельбе около 06:00 (примерно 14:00 GMT+4). Жертвами стрельбы стали мужчины в возрасте от 28 до 43 лет.

По мнению полиции, между ними завязалась ссора, что привело к перестрелке. В результате два человека погибли на месте, двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы продолжают расследование.