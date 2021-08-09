Не менее 10 человек погибли при взрыве газового баллона в ДТП в Пакистане
По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в воскресенье в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб, передает Trend со ссылкой ТАСС.
Как сообщает телеканал Geo News, при ДТП произошел взрыв газового баллона.
По данным полиции, инцидент произошел в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.
Как сообщила местная полиция, в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.
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