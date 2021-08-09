Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 1576,8 км к юго-западу от города Блафф и в 1708 км к юго-западу от города Данидин. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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