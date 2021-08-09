Более 290 тыс. жителей Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна
По меньшей мере 291,1 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации от местных властей в связи с возможным сходом оползней и риском наводнений из-за тайфуна "Лупит". Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симанэ, а также центральной Айти. Между тем власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.
Скорость ветра в пределах тайфуна, девятого из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с. В настоящий момент "Лупит" покидает западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.
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