B КНР эвакуировали более 150 тыс. жителей из-за блуждающих диких слонов

Власти китайской юго-западной провинции Юньнань с апреля текущего года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стадо из 15 азиатских слонов в апреле 2021 года начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в городском округе Пуэр. Их путь пролегал в непосредственной близости от населенных пунктов провинции. С 16 апреля они прошли более 1,3 тыс. км через городские округа Юйси, Хунхэ и Куньмин. При приближении животных к населенным пунктам местных жителей временно переселяли. Власти провинции задействовали 25 тыс. полицейских для обеспечения безопасности людей.

За перемещением животных наблюдал региональный штаб по мониторингу диких слонов. За ними следили как с земли, так и с воздуха (с помощью дронов). Сотрудники штаба оставляли корм на пути слонов. За 110 дней странствий животные съели 180 тонн подготовленной для них еды. По словам начальника штаба Вань Юна, в ходе миграции слонов никто из людей и животных не пострадал.

Азиатские слоны, также известные как индийские, охраняются на высшем государственном уровне в КНР. В Китае насчитывают около 300 особей этих животных, они обитают преимущественно в дождевых лесах провинции Юньнань. Помимо КНР, эти слоны также обитают в странах Южной и Юго-Восточной Азии.