Экс-главу МИД Аргентины назначили министром обороны
Бывший министр иностранных дел Аргентины Хорхе Тайана был назначен новым министром обороны вместо Агустина Росси, который намерен баллотироваться в парламент. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил председатель правительства Сантьяго Кафьеро.
Тайана возглавлял МИД с 2005 по 2010 год в правительствах экс-президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента. С декабря 2019 года новый министр обороны занимал пост сенатора.
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