Экс-главу МИД Аргентины назначили министром обороны

Бывший министр иностранных дел Аргентины Хорхе Тайана был назначен новым министром обороны вместо Агустина Росси, который намерен баллотироваться в парламент. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил председатель правительства Сантьяго Кафьеро.

Тайана возглавлял МИД с 2005 по 2010 год в правительствах экс-президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента. С декабря 2019 года новый министр обороны занимал пост сенатора.