Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Aмериканский лидер передал главе японского правительства поздравления в связи с успешным завершением летних Олимпийских игр в Токио.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей.