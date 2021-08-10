Парламент Перу обратился к президенту с просьбой о созыве Госсовета

Председатель Конгресса Перу Марикармен Альва обратилась к президенту страны Педро Кастильо с просьбой о созыве Государственного совета в целях обеспечения стабильности и управляемости государства. Соответствующее видеообращение размещено на странице главы законодательного органа в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны выступить с посланием о единстве нашей страны и гарантировать народу, что государство будет заниматься насущными вопросами, такими как здравоохранение, образование, экономическая стабильность, создание рабочих мест", - сказала она.

Политик также заявила об обеспокоенности коллег составом правительства, назначенного президентом. В частности, она указала на необходимость рассмотрения исполнительной властью предложений конгрессменов о перестановках в кабинете министров, "чтобы обеспечить доверие" к нему.

В конце июля Кастильо назначил на должность премьера своего соратника из леворадикальной партии "Свободное Перу" Гидо Бельидо Угарте.

Государственный совет Перу состоит из руководителей трех ветвей власти и независимых государственных институтов (Генпрокуратура, офис омбудсмена и другие). Он собирается для обсуждения вопросов в условиях чрезвычайной срочности.