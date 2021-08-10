В Сингапуре ослабили социальные ограничения для полностью вакцинированных

Власти Сингапура частично сняли социальные ограничения для жителей, полностью вакцинированных от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уровень вакцинации населения в стране, который достиг 70%, "внушает уверенность в возможности открытия экономики и восстановления различной деятельности", говорится в распространенном заявлении Минздрава республики. "Полностью вакцинированные жители, имеющие высокую степень защиты от риска заражения или тяжелых осложнений, смогут заниматься более широкой деятельностью, остальные должны соблюдать строгие меры безопасности для защиты себя и окружающих", - подчеркнули в ведомстве. В частности, со вторника привившиеся двумя дозами вакцины смогут посещать кафе, рестораны, заниматься в тренажерных и спортивных залах. Аналогичные послабления касаются и детей до 12 лет.

Кроме того, с 20 августа лица, прибывающие в Сингапур из Австралии, Австрии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии и вакцинированные двумя дозами, смогут находиться на двухнедельном карантине в своих домах. Для остальных по-прежнему действует режим обязательной изоляции в специальных государственных центрах.

Одновременно власти с 10 августа начинают признавать и другие вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного применения. Речь идет о препаратах производства AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Johnson & Johnson. На данный момент в государственной программе вакцинации (в том числе детей от 12 лет) используются препараты производства Moderna, а также консорциума Pfizer и BioNTech.