Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин

Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По указанию президента страны мы призвали государства - члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое", - сказал он на пресс-конференции.

По мнению властей Мексики, Евросоюз, а также США и другие государства должны признавать "в том числе вакцины, произведенные в развивающихся странах", если препарат получил одобрение ВОЗ.

Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, совместную разработку американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат компании Janssen, вакцину американской компании Moderna, а также два варианта препарата британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета, в том числе Covishield производства Института сыворотки Индии.

В начале июля представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщила, что вакцинация от коронавируса препаратом Covishield не открывает возможности въезда в ЕС без санитарных ограничений, так как он не был сертифицирован Европейским агентством лекарственных средств. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США пока разрешило использование вакцин от Pfizer - BioNTech, Moderna и Janssen.