Опрос: 75% японцев назвали медленным процесс вакцинации в стране

Другие страны 11 августа 2021 05:15 (UTC+04:00)
Опрос: 75% японцев назвали медленным процесс вакцинации в стране

По меньшей мере 75% жителей Японии считают, что процесс вакцинации населения страны от нового коронавируса проходит медленно. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные общенационального опроса, проведенного телеканалом NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом своевременными темпы вакцинации назвали лишь 18% респондентов. Оставшиеся 7% опрошенных не определились со своей оценкой.

Опрос проводился с 7 по 9 августа по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки, в нем приняли участие 1 214 человек.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии началась иммунизация людей всех возрастных групп. По состоянию на 11 августа в стране 46,9% населения получили одну дозу вакцины, 34% - две дозы.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов
Зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО)
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Суд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram из-за нарушения авторских прав В мире 06:01
Пхеньян второй день подряд не выходит на связь с Сеулом на фоне учений Южной Кореи и США Другие страны 05:38
Опрос: 75% японцев назвали медленным процесс вакцинации в стране Другие страны 05:15
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий с середины июля США 04:44
США могут прекратить использование традиционного авиатоплива к 2050 году США 04:25
Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин Другие страны 04:00
Церемония вручения Emmy пройдет под открытым небом В мире 03:39
США рассчитывают уменьшить число сотрудников посольства в Кабуле США 03:20
Хакеры вывели с платформы Poly Network $604 млн в криптовалюте Другие страны 03:01
Зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов Спорт 02:42
США призвали КНР участвовать в диалоге по контролю над ядерными вооружениями США 02:17
Байден считает, что Конгресс США одобрит план развития инфраструктуры на $3,5 трлн США 01:50
Северная Македония сможет принять участие в тендерах НАТО США 01:30
Благодарим всех наших азербайджанских братьев за поддержку в борьбе пожарами - турецкий министр Политика 01:24
Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана США 01:06
Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ Спорт 00:38
В Грузии наблюдается значительный рост производства семечковых фруктов Бизнес 00:30
Компания Xiaomi представила робота-собаку ИКТ 00:14
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт Транспорт 00:01
Санкции не повлияли на торговлю Ирана с соседями Экономика 10 августа 23:50
По меньшей мере 25 военных погибли при тушении лесных пожаров в Алжире Арабские страны 10 августа 23:39
В ЕС заявили, что "Талибан" установил контроль над 65% территории Афганистана Европа 10 августа 23:22
Узбекистан значительно увеличил импорт турецкого цемента Турция 10 августа 23:10
Эрдоган и Зурабишвили обсудили двусторонние связи Турция 10 августа 22:59
Сенат утвердил план развития инфраструктуры США в объеме более $1 трлн США 10 августа 22:45
В ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 7 млн Другие страны 10 августа 22:38
Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве Турция 10 августа 22:17
Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну США 10 августа 22:07
В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся Европа 10 августа 21:51
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане Другие страны 10 августа 21:37
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился Финансы 10 августа 21:33
Туркменистан и ООН обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистан 10 августа 21:24
Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров Узбекистан 10 августа 21:16
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив) Туризм 10 августа 21:16
Грузия почти на треть увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 10 августа 21:14
Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер" Экономика 10 августа 21:08
Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку США 10 августа 20:45
Bloomberg: у нового iPhone будет усовершенствованная камера ИКТ 10 августа 20:26
Франция импортировала из Турции цемент более чем на $100 млн Турция 10 августа 19:40
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО) Социум 10 августа 19:36
В Азербайджане реконструированы придорожные объекты на северо-западном туристическом маршруте Экономика 10 августа 19:30
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 10 августа 19:09
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане Общество 10 августа 19:00
В Евлахе в связи с пандемией проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 10 августа 18:54
Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии Бизнес 10 августа 18:42
В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения Общество 10 августа 18:28
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза Финансы 10 августа 18:20
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Политика 10 августа 18:19
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 10 августа 18:12
ЕС увеличивает объем финансовой поддержки Азербайджану для проведения вакцинации Политика 10 августа 18:02
Грузия обнародовала статистику об объеме туристического потока в страну Транспорт 10 августа 17:58
Поисковик Google в июле сохранил лидерство по популярности у пользователей Азербайджана ИКТ 10 августа 17:58
Две израильские авиакомпании будут осуществлять полеты в Баку Азербайджан 10 августа 17:57
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане (ФОТО) Политика 10 августа 17:52
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 10 августа 17:50
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 10 августа 17:39
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО) Культура 10 августа 17:38
Азербайджанские инвесторы построят в Грузии гостиничный комплекс Бизнес 10 августа 17:30
Более 60% совокупных расходов госбюджета Азербайджана пришлось на текущие затраты Финансы 10 августа 17:30
В Азербайджане начался прием детей в группы дошкольной подготовки Общество 10 августа 17:30
«Туркменнебит» Туркменистана объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 10 августа 17:21
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Общество 10 августа 17:14
Узбекистан увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Энергетика 10 августа 17:11
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 10 августа 17:10
В ближайшее время будет начата реконструкция мечети Аголу в Лагиче (ФОТО) Общество 10 августа 17:04
Азербайджан в этом году значительно нарастил оборонные расходы Азербайджан 10 августа 16:56
Расходы госбюджета Азербайджана по субсидиям в I полугодии увеличились Финансы 10 августа 16:52
Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Политика 10 августа 16:47
Госагентство Азербайджана и инновационный центр подписали контракт почти на 100 тыс. манатов ИКТ 10 августа 16:46
На юге Азербайджана планируется строительство еще одного магистрального водопровода (ФОТО) Общество 10 августа 16:44
Объем грузоперевозок стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен превысил 120 тыс. тонн Турция 10 августа 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 августа 16:36
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана Финансы 10 августа 16:33
В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 435 человек Общество 10 августа 16:31
Азербайджан в июле обеспечил информационную безопасность от киберугроз более чем на 90% ИКТ 10 августа 16:22
Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии приравнялся к 16,6% ВВП Финансы 10 августа 16:12
Археологи обнаружили в Лагиче водопровод и канализационную систему возрастом 2000 лет Общество 10 августа 16:09
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) Политика 10 августа 16:07
Большую часть товарооборота России и Туркменистана составил российский экспорт Бизнес 10 августа 16:04
Почти на три миллиона тонн снизится потребление угля в Казахстане Казахстан 10 августа 15:50
Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения коронавируса Грузия 10 августа 15:49
Узбекистан заинтересован в развитии инвестсотрудничества с Азербайджаном Экономика 10 августа 15:39
Темп роста числа инфицированных в Азербайджане вызывает беспокойство – TƏBİB Общество 10 августа 15:39
Кредитование сферы сельского хозяйства в Азербайджане выросло в I полугодии Финансы 10 августа 15:24
В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация Грузия 10 августа 15:23
В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город – глава Агентства Общество 10 августа 15:06
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение Политика 10 августа 15:01
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив) Туризм 10 августа 14:57
Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО) Культура 10 августа 14:50
Казахстан и Монголия договорились о специальных авиарейсах Казахстан 10 августа 14:27
Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан Казахстан 10 августа 14:24
Казахстан в I полугодии увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10 августа 14:24
В Азербайджане увеличился объем купонных выплат инвесторам Финансы 10 августа 13:57
Назван объем поставок в июле литовского бензина в Украину компанией SOCAR Энергетика 10 августа 13:35
Грузия назвала объем экспорта персиков и яблок Бизнес 10 августа 13:25
Австрия наполовину увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 10 августа 13:19
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Зонгулдак и украинским Черноморском Турция 10 августа 13:16
США наращивают импорт кожаных изделий из Турции Турция 10 августа 13:15
Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий Экономика 10 августа 13:10
В Туркменистане продолжают восстанавливать нефтяные скважины Энергетика 10 августа 13:03
Все новости