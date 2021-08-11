Пхеньян второй день подряд не выходит на связь с Сеулом на фоне учений Южной Кореи и США

Пхеньян уже второй день не выходит на связь с Сеулом по специальному каналу коммуникации, который был восстановлен между государствами в конце прошлого месяца, на фоне предстоящих учений между Южной Кореей и США. Об этом в среду сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что южнокорейские военные второй день пытаются выйти на связь с КНДР, однако северокорейская сторона игнорирует эти попытки. Ранее заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила протест против готовящихся маневров Южной Кореи и Соединенных Штатов. Она назвала их "наиболее важной частью враждебной политики США в отношении КНДР".

Совместные учения войск двух стран запланированы на 16-26 августа.

27 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном и способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. После этого Сеул и Пхеньян проводили регулярные телефонные переговоры дважды в день.

КНДР 9 июня 2020 года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.