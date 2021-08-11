Парламент Бразилии отклонил продвигаемую президентом реформу системы голосования

Палата депутатов Национального конгресса (парламента) Бразилии отклонила во вторник вечером законопроект о реформировании действующей системы голосования с использованием электронных урн. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За изменения, в поддержку которых активно выступает президент страны Жаир Болсонару, высказались 218 депутатов. Для утверждения инициативы требовалось 308 голосов. Решение парламентариев было ожидаемым, что признал в том числе и глава государства. Ранее реформу отклонила специальная комиссия парламента, но спикер нижней палаты Артур Лира все же вынес соответствующий вопрос на пленарное заседание.

Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она, по его мнению, не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Глава государства вынес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. Болсонару не первым выдвигает такую инициативу. В 2015 году парламент Бразилии принял соответствующие поправки к основному закону страны, однако впоследствии они были признаны противоречащими конституции и отменены.

28 июля Болсонару в эфире государственного телевидения в течение нескольких часов рассказывал о своих подозрениях относительно честности президентских выборов 2018 года. По его убеждению, он одержал победу уже в первом туре, однако результаты якобы были сфальсифицированы. Глава государства также продемонстрировал ряд распространяемых в социальных сетях видеороликов, в которых говорится о предположительной уязвимости действующей системы, что ЦИК категорически опровергает. По некоторым из представленных Болсонару утверждений ранее уже проводились полицейские расследования, не подтвердившие его правоту.

В последние июльские выходные дни в ряде городов прошли манифестации сторонников президента с требованием реформирования системы голосования. Глава государства выступил с видеообращением к участникам митингов, выразив им поддержку и одобрение. В четверг представители гражданского общества Бразилии высказались в защиту действующей системы голосования, опубликовав соответствующий манифест в ведущих печатных СМИ. В тот же день специальная парламентская комиссия отклонила предложение о реформе.