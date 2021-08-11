Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

Другие страны 11 августа 2021 08:37 (UTC+04:00)
Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

В ходе совместных операций, проведенных национальной армией Афганистана при поддержке ВВС страны на окраине города Лашкаргах, центра провинции Гильменд, на юге страны, убито 42 боевика движения "Талибан", еще 6 получили ранения, сообщил в среду утром пресс-центр министерства обороны Афганистана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Между тем, пресс-служба президента Афганистана подтвердила, что глава государства Мухаммад Ашраф Гани прибыл в среду утром в город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны. Tolo News со ссылкой на источники сообщает, что сегодня в Мазари-Шарифе намечено провести встречу для обсуждения ситуации с безопасностью на севере страны с участием маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии Исламское общество, бывшего губернатора провинции Балх Атты Мухаммада Нура, командующих службами безопасности и обороны провинции Балх. Источники сообщают, что на встрече будет принято решение о координации между силами обороны и народной мобилизацией, а также о том, как начать операции по возвращению территорий, захваченных талибами.

Минувшей ночью в "северную столицу" Афганистана спецрейсом из Кабула в сопровождении нескольких сот спецназовцев прибыл бывший вице-президент, лидер партии Национальное исламское движение (объединяет тюркоязычное население страны) маршал Абдул Рашид Дустум.

Сегодня утром движение "Талибан" объявило о захвате города Файзабад центра провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. Представители талибов также утверждают, что накануне ночью взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. Согласно их заявлению, это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня. Представитель талибов заявляет, что теперь движение контролирует столицы провинций Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

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