В ООН не проводит эвакуацию персонала организации из Афганистана
ООН обновляет план на случай чрезвычайной ситуации в Афганистане, но эвакуация персонала организации из страны не идет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"План на случай чрезвычайных ситуаций продолжает обновляться и рассматриваться в рамках обеспечения безопасности всех наших сотрудников, - сказал он. - В то же время мы доставляем столько помощи, сколько возможно".
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