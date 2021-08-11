Для мира на Корейском полуострове необходим вывод войск США - посол КНДР

Мир на Корейском полуострове может быть установлен только после вывода воинского контингента США из Южной Кореи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.

"Для установления мира на Корейском полуострове прежде всего США следует вывести агрессивные войска и военную технику, развернутые в Южной Корее, - сказал он. - Пока американские войска базируются в Южной Корее, главная причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни в коем случае не будет устранена".

"Мы уже четко заявили, что будем относиться к США на основе принципа "сила на силу", "добро на добро", - подчеркнул посол.

Чхоль также заявил о намерении Пхеньяна укреплять взаимодействие с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону.