У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в среду у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 80,5 км к юго-востоку от города Мати (население около 106 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 65,6 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами.