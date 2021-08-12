ВВС США нанесли несколько авиаударов в Афганистане за последние 24-48 часов

Военно-воздушные силы США за последние 24-48 часов нанесли несколько авиаударов по позициям радикального движения Талибан и продолжат оказывать афганским силам безопасности поддержку с воздуха по крайней мере до 31 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Пресс-секретаря попросили уточнить, продолжат ли США оказывать поддержку с воздуха Афганистану после завершения своей военной операции в этой республике 31 августа. "Не было принято никакого политического решения о том, как это будет выглядеть дальше, и я просто не собираюсь строить предположения", - ответил Кирби.