Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж

Другие страны 12 августа 2021 08:42 (UTC+04:00)
Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж

Власти Канады заняты разработкой документа, который будет подтверждать прохождение вакцинации канадцами, которые совершают внутренние и зарубежные поездки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

"Канадцы ищут более надежный и защищенный способ предоставлять свои данные о вакцинации зарубежным и канадским сотрудникам таможни. В этой связи правительство Канады сотрудничает с провинциями и территориями, чтобы разработать удостоверение вакцинации, которое облегчило бы заграничные поездки и уменьшило риск распространения и проникновения в страну COVID-19", - говорится в сообщении.

Основные усилия правительства будут сконцентрированы на создании электронного удостоверения, отметила пресс-служба миграционного ведомства.

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