Центробанк Китая выпустит коллекционные монеты к 70-летию включения Тибета в состав КНР

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) 16 августа выпустит золотые и серебряные коллекционные монеты по случаю 70-й годовщины включения Тибета в состав КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг информационный портал китайского финансового издания "Цзинжун шибао".

Как уточняется на сайте НБК, денежный знак из золота диаметром 22 мм весит 8 граммов, на нем изображены подсолнух, гранатовое дерево, цветок лотуса и ритуальный шарф хадак. На экземпляре из серебра в 30 гр. (диаметр - 40 мм) - транспортные коммуникации Тибетского автономного района (ТАР): железные дороги, автомагистрали, самолет, а также ландшафты: заснеженные вершины, горные озера.

На обеих монетах, чистота металла которых составляет 99,9%, по-китайски и на тибетском выгравирована надпись: "70 лет мирного освобождения Тибета, 1951 -2021". Номинал золотого денежного знака 100 юаней (примерно $15,5 по текущему курсу), серебряного - 10 юаней ($1,5). Эмиссия составляет 10 тыс. и 20 тыс. штук соответственно.

В мае 1951 года в Пекине было подписано соглашение между центральным правительством КНР и тибетскими властями, согласно которому Тибет вошел в состав народной республики. Этот регион получил особый статус, а в 1965 году на его территории был образован ТАР.