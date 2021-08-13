ВОЗ намерена провести дополнительные исследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести очередной этап исследований, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте организации пресс-релизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении говорится, что ВОЗ с самого начала нынешней пандемии ведет активную работу с научным сообществом с целью точного определения причин появления коронавируса, а также для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии. "ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения [нового коронавируса] и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом", - говорится в документе.

Вместе с тем в организации уточнили, что изучение природы появления вируса SARS-CoV-2 "не является приписыванием вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков". "Поиск происхождения нового вируса - это сложнейшая научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований", - подчеркнули в ВОЗ.

В организации также отметили, что "для решения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовой научный опыт и рассматривать механизмы, которые уже существуют". "ВОЗ сосредоточена только на науке, предоставлении решений и укреплении солидарности", - указывается в заявлении.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отмечал, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии". Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".

В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в город Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. В свою очередь на пресс-конференции в Пекине 22 июля замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку".

Первый этап исследований

На предыдущем этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 сформированная ВОЗ международная группа экспертов в январе и феврале работала в Китае. Ученые посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.