Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане

Власти Канады направят войска специального назначения для охраны посольства страны в Кабуле, пока оттуда будет проводиться эвакуация персонала. Об этом сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой ТАСС.

Военные будут охранять посольство до его закрытия после эвакуации дипломатов. Информация о возможной численности направляемых войск пока не приводится.

Власти США ранее в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут военные США. Ожидается, что в ближайшие двое суток в столицу Афганистана временно перебросят для этого около 3 тыс. американских военнослужащих.