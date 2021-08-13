Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане

Другие страны 13 августа 2021 07:27 (UTC+04:00)
Канада направит спецназ для эвакуации своего посольства в Афганистане

Власти Канады направят войска специального назначения для охраны посольства страны в Кабуле, пока оттуда будет проводиться эвакуация персонала. Об этом сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой ТАСС.

Военные будут охранять посольство до его закрытия после эвакуации дипломатов. Информация о возможной численности направляемых войск пока не приводится.

Власти США ранее в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут военные США. Ожидается, что в ближайшие двое суток в столицу Афганистана временно перебросят для этого около 3 тыс. американских военнослужащих.

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