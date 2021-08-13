Вице-президента Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно

Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ён, которого в начале этого года приговорили к двум с половиной годам тюрьмы по делу о коррупции, был в пятницу освобожден условно-досрочно. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Ли Чжэ Ён стал одним из 810 заключенных, которые получили амнистию по случаю отмечаемого 15 августа Дня освобождения Кореи. Покидая исправительное учреждение, он в беседе с журналистами вновь попросил прощения за свои поступки.

Ли Чжэ Ёну были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе, с целью получения содействия правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он стал впоследствии. Обвинение подчеркивало, что размер взятки достигал 29,8 млрд вон ($25,5 млн).

18 января Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён приходится сыном бывшему председателю концерна Samsung Ли Гон Хи, который умер в октябре прошлого года, и внуком основателю компании Ли Бён Чхолю.