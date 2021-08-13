Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на северо-западе Китая

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в пятницу на территории Голог-Тибетского автономного округа северо-западной провинции Цинхай. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные точки произошли в 12:21 по местному времени (08:21 GMT+4) на территории высокогорного уезда Мадо, очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории Голог-Тибетского автономного округа, население которого составляет около 194 тыс. человек, пока не поступало.