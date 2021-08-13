США перебрасывают в Кабул дополнительные войска
США начали переброску дополнительных сил в Афганистан и ожидают, что процесс завершится к концу недели. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Соединенные Штаты временно размещают три тыс. военнослужащих в аэропорту Кабула для того, чтобы оказать содействие вывозу из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.
Ранее талибы объявили о захвате пятого за день города в Афганистане.
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