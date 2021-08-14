Лидер этнических таджиков Афганистана возглавил фронт сопротивления талибам

Глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур объявил о создании комитетов народного сопротивления (КНС) для отпора наступлению вооруженных формирований радикального движения Талибан . Oн принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса, которое состоялось в городе Мазари-Шариф - административном центре северо-западной провинции Балх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Oтмечается, что в совещании в Мазари-Шарифе принял участие предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум - этнический узбек, который занимал пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годов.

Ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в Кабуле, что правительство твердо намерено дать отпор боевикам радикального движения Талибан, которые установили контроль над 20 из 32 провинций страны.

Тем временем сторонники Талибана продолжают наступление на провинциальные центры. Афганские ВВС наносят удары с воздуха по их позициям, но не могут остановить продвижение боевиков, которые в пятницу взяли под контроль город Таринкот (административный центр провинции Урузган), а позже захватили Пули-Алам, который расположен в 50 км южнее Кабула. Талибы овладели также ключевыми городами Герат и Кандагар на западе и юге Афганистана. По оценкам экспертов, радикалы контролируют 70% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.