Экс-командующий силами США в Афганистане призвал не допустить захвата Кабула талибами

Президент США Джо Байден должен незамедлительно принять ряд мер, чтобы не допустить захвата боевиками радиального движения Талибан контроля над Кабулом. Такое мнение выразил отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джон Аллен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению экс-командующего иностранным контингентом в Афганистане, действующей американской администрации следует объявить о готовности "вмешаться, применив военную силу", при определенных условиях. Одним из них может быть приближение боевиков к афганской столице, констатировал отставной генерал. "Талибану" нельзя позволить войти в Кабул", - подчеркнул он.

Отставной генерал полагает, что в случае полного "ухода США из Афганистана" страна в значительной степени перейдет под влияние Китая.