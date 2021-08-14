Канада готова принять 20 тыс. беженцев из Афганистана

Канадские власти намерены принять 20 тыс. граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения Талибан . Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.