Канада готова принять 20 тыс. беженцев из Афганистана

Другие страны 14 августа 2021 05:54 (UTC+04:00)
Канада готова принять 20 тыс. беженцев из Афганистана

Канадские власти намерены принять 20 тыс. граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения Талибан . Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.

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