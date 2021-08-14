Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалы

Другие страны 14 августа 2021 07:28 (UTC+04:00)
Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалы

Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные документы и информацию на компьютерах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

Большинство дипломатов будут эвакуированы. Однако часть консульского отдела останется работать в посольстве.

Пентагон заявил, что американские войска, которым было приказано вернуться в Афганистан для помощи в выводе войск, будут базироваться в Кабульском аэропорту. Они обеспечат безопасность воздушного транспорта, на котором будут вылетать американские дипломаты.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля резко изменилась: Талибан за короткий промежуток времени захватил столицы 17 афганских провинций и продолжает наступление.

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