В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19

Правительство Канады обязало привиться государственных служащих до конца октября, иначе они рискуют потерять работу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это требование также распространяется на федеральные власти страны и путешественников.

"Это лучший способ положить конец пандемии и позволить экономике оставаться открытой", - заявил министр межправительственных дел Доминик Леблан.