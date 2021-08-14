В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19
Правительство Канады обязало привиться государственных служащих до конца октября, иначе они рискуют потерять работу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Это требование также распространяется на федеральные власти страны и путешественников.
"Это лучший способ положить конец пандемии и позволить экономике оставаться открытой", - заявил министр межправительственных дел Доминик Леблан.
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