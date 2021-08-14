В районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу утром в районе Гаити. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

По данным местных СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе. О жертвах не сообщается.

Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, в районе Гаити объявлена угроза цунами.