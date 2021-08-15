При взрыве в Пакистане погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 10 пострадали в субботу в результате взрыва, прогремевшего в кузове небольшого бортового грузовика в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Geo TV.

По их данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди погибших пять женщин и четверо детей.

На месте происшествия работают саперы. Что именно взорвалось, не уточняется.