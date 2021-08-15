Талибы заявили о захвате девяти центров афганских провинций за сутки

Террористическое движение "Талибан" заявило, что в субботу под его контроль перешли центры в девяти провинциях в Афганистане, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

Экс-губернатор провинции Балх, один из лидеров партии Исламское Общество (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) Ата Мухаммад Нур заявил, что регион был захвачен талибами в результате заговора.

"В результате (...) заговора все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня", - написал он в фейсбуке.

"Наша борьба на этом не заканчивается", - добавил Ата Мухаммад Нур, выразив благодарность жителям Балха, поддерживающим сопротивление.

Под контролем талибов теперь находится примерно две трети афганской территории.