Премьер Гаити объявил режим ЧП из-за последствий землетрясения

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения в субботу утром. Об этом в эфире государственного телевидения заявил премьер-министр Ариэль Анри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", - сказал он.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.