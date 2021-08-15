Премьер Гаити объявил режим ЧП из-за последствий землетрясения

Другие страны 15 августа 2021 03:38 (UTC+04:00)
Премьер Гаити объявил режим ЧП из-за последствий землетрясения

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения в субботу утром. Об этом в эфире государственного телевидения заявил премьер-министр Ариэль Анри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", - сказал он.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

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