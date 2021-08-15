ЦБ Бразилии почти удвоил золотой запас

Центральный банк Бразилии с мая практически удвоил золотой запас страны, доведя его до 129,7 тонны. Об этом сообщила газета Correio Braziliense, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за три месяца регулятор приобрел 62,3 тонны золота на международном рынке. Самое крупное пополнение пришлось на июнь - 41,8 тонны драгоценного металла. В мае ЦБ закупил 11,9 тонны, в июле - 8,5 тонны. Таким образом, золотой запас страны увеличился на 92,4%, а его стоимость в долларах с учетом роста цен на данный актив выросла на 98,5%.

С ноября 2012 года по апрель текущего года ЦБ Бразилии не предпринимал шагов по наращиванию объемов золотого запаса. Международные золотовалютные резервы страны по состоянию на конец июля оценивались в $355,7 млрд. Доля золота увеличилась до 2,1% ($7,596 млрд).