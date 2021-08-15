Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана
Радикальное движение "Талибан" взяло под свой контроль город Джелалабад - административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам афганского чиновника, "в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам". Чиновник отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей.
После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
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