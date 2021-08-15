В Гаити произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье утром в Гаити. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны, очаг залегал на глубине 30 км.

Данные о пострадавших, разрушениях пока не поступали.

В субботу утром приблизительно в этом же районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тыс. пострадали. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.