США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Другие страны 15 августа 2021 09:09 (UTC+04:00)
США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".

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