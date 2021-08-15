США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".