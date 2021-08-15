Талибы объявили о взятии города Майданшахр и погранперехода на границе с Пакистаном

Сторонники движения Талибан взяли под свой контроль город Майданшахр - административный центр провинции Вардак. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, губернатор, начальник полиции и другие органы управления захвачены, вооружение и снаряжение правительственных сил перешли в руки талибов.

Майданшахр расположен к юго-западу от Кабула, находится в 45,7 км от афганской столицы.

Кроме того, талибы также взяли под свой контроль здание администрации провинции Хост, расположенной на юге-востоке страны и крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе.

"Торхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе [Афганистана] с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - указывается на странице Забихуллы Муджахида в Twitter.

Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.