Талибан объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана
Радикальное движение "Талибан" объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".
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