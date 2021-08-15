У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 825 км к востоку от города Пунта-Аренас (Чили) с населением более 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 52,5 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.