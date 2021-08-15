НАТО сохраняет дипломатическое присутствие в Кабуле

Сотрудники НАТО продолжают оставаться в столице Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.

По его данным, организация помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, окруженного боевиками радикального движения "Талибан".

"НАТО постоянно оценивает ситуацию в Афганистане", - добавил представитель организации.

В пресс-службе альянса добавили, что НАТО продолжают контролировать и обеспечивать работу аэропорта Кабула.

"Мы помогаем обеспечивать работу аэропорта Кабула, чтобы сохранять связь Афганистана с остальным миром. Мы постоянно отслеживаем изменение ситуации в Афганистане", - сообщили в пресс-службе организации.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "переход власти пройдет мирным путем".