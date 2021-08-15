В ООН заявили о готовности оказать дальнейшую поддержку Гаити в связи с землетрясением
ООН работает с властями Гаити по ситуации с произошедшим землетрясением и готова оказать дальнейшую поддержку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.
"ООН вместе с гуманитарным сообществом поддерживает усилия правительства [Гаити] по оказанию помощи пострадавшим в ходе землетрясения и готова оказать дальнейшую поддержку в мерах реагирования", - сказал он.
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