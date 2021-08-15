Посольство США сообщает об обстрелах аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула, откуда идет эвакуация американских граждан, по поступающим сообщениям, подвергся обстрелу. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении американского диппредставительства в Афганистане.

"Поступают сообщения об обстрелах аэропорта, - говорится в сообщении. - Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище".