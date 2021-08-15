AP: талибы намерены объявить о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

Движение "Талибан" намерено в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Об этом сообщает в воскресенье со ссылкой на представителя талибов агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности агентство пока не приводит.

Члены движения "Талибан", по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей". Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.