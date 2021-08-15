Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Афганистане утром 16 августа
Заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану состоится 16 августа утром. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник во всемирной организации, передает Trend.
"Завтра утром[16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", - сказал собеседник.
Утренние заседания СБ ООН обычно проходят в 10.00 (18.00 GMT+4).
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