Талибы заявили, что контролируют все районы Кабула

Движение "Талибан" установил контроль над всеми районами Кабула. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу Ariana News официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал.

Движение "Талибан, по сообщениям канала Al Arabiya, вошло в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

В свою очередь исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.