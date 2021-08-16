У посольства США в Кабуле прогремело несколько взрывов

БАКУ /Trend/ - Три взрыва прогремели недалеко от посольства США в Кабуле. Об этом передает Trend со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По предварительным данным, были взорваны ручные гранаты.

Как отмечается, в настоящее время в посольстве находится около 50 сотрудников дипмиссии, их эвакуация продолжается.

О погибших и раненых в результате взрывов не сообщается.

Отметим, что движение «Талибан», по сообщениям канала «Аль-Арабия», в воскресенье вечером вошло в Кабул без боя и начало занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что «в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей». Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.