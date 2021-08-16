ООН выделит $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

Организация Объединенных Наций направит по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити, сообщил в воскресенье заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я выделяю $8 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки гуманитарного реагирования на землетрясение, произошедшее вчера в Гаити. Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия", - написал он в Twitter.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 1 297 человек, более 5,3 тыс. получили ранения. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп разрушено около 13 тыс. зданий, в частности медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.